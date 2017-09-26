События недели - в объективе фотокорров мира

Одно из самых значимых событий последних лет с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в пятницу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220.