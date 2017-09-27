Призеры и победители конкурса Weather Photographer of the Year 2017

Президент Молдовы отметил важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу.

В Школе инновационной журналистики, организуемой в пятый раз Международным информационным агентством и радио Sputnik в Тирасполе, обсудили современные подходы в профессии, "ломали" рамки и стереотипы журналистики.