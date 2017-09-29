Драка депутатов, ураган, наркотики и пожары - в фотоленте Sputnik

Sputnik предоставляет читателям лучшие фотографии международных агентств за последние дни. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира.
Sputnik предоставляет читателям лучшие фотографии международных агентств за последние дни. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира.
Около года назад в СМИ обнародовали информацию о болезни Хефнера, но тогда он опроверг эти сведения.
Подборка снимков - победителей и финалистов конкурса Weather Photographer of the Year 2017.
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Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik.
Ранее в пятницу заслуженные тренеры России по фигурному катанию Алексей Мишин и Тамара Москвина подтвердили агентству "Р-Спорт" информацию о смерти Белоусовой.
Центральная избирательная комиссия получила ответ от министерства финансов по поводу денег на проведение референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева.
Вернутся ли в Молдову по-настоящему летние деньки, или осень окончательно вступила в свои права: что говорят синоптики.
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.
Грузия вошла в тройку лучших в рейтинге "Отборные идеи винных путешествий для этой осени" портала Skyscanner.
Акция "Бессмертный полк" пройдет в пяти городах Абхазии 30 сентября, в День Победы в Отечественной войне народа республики.
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.
Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.
В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.
Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.
Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
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