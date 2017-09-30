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Авиашоу в кишиневском аэропорту - лучшие кадры от Sputnik Молдова

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  • В Международном аэропорту Кишинева в субботу состоялось грандиозное авиашоу, приуроченное к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы
  • Весь день гости праздника смогли наблюдать за работой главных воздушных ворот республики, увидеть разные типы самолетов и специализированной техники, а также полеты летчиков-профессионалов
  • Погода располагала к позитивным эмоциям
  • Гости с восторгом наблюдали за показательными полетами, следили за взлетами и посадками пассажирских авиалайнеров, восхищались маневренностью и воздушными пируэтами летчиков-асов
  • Праздник авиации в аэропорту Кишинева стал уже доброй и красивой традицией
  • Таким образом, Международный аэропорт Кишинева стал центром притяжения людей, которые интересуются и любят авиацию
  • Десятки тысяч людей смогли насладиться выступлениями парашютистов, показательными полетами молдавских и румынских асов, а также выставкой специализированной авиатехники
  • Такое впечатление, что в небе распустился цветок
  • Все взгляды только в небо
  • Выступления парашютистов
  • Праздник продолжается
  • Не каждый так может
  • Белый след в синем небе
  • Наша авиация признается нам в любви
  • Выступление акробатов Dunking Devils на авиашоу в Международном аэропорту Кишинева
  • Да, такое увидишь не каждый день
  • Близнецы!
  • Синхронные полеты радуют глаз
  • Почти мертвая петля
  • Цвета триколора
  • Они приближаются
  • Дистанция выдержана
  • Десятки тысяч людей с восторгом наблюдали за показательными полетами
  • Взмах железного крыла
  • С такими пожарными машинами никакой пожар в аэропорту не страшен
  • В кабине пилота, видимо, особые ощущения
  • Фигуры высшего пилотажа
  • Ровно идут
  • На сцене группа Sunstroke Project
  • Видите ли вы край этого грандиозного скопления людей?
  • Главное - не забыть дома солнечные очки, когда все взгляды устремлены только в небо
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Международном аэропорту Кишинева в субботу состоялось грандиозное авиашоу, приуроченное к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы

Уникальное авиашоу в Международном кишиневском аэропорту - смотрите фотоподборку от Sputnik Молдова

В Международном аэропорту Кишинева в субботу состоялось грандиозное авиашоу, приуроченное к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы. 

Весь день гости праздника смогли наблюдать за работой главных воздушных ворот республики, увидеть разные типы самолетов и специализированной техники, а также полеты летчиков-профессионалов.

Одним из сюрпризов стало выступление акробатов Dunking Devils, которые покорили международные площадки своими баскетбольными трюками.

Авиашоу 2017 в Международном аэропорту Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Необыкновенное авиашоу: такого в аэропорту Кишинева не было никогда

В авиашоу приняли участие профессиональные летчики из Республики Молдова и Румынии, которые продемонстрировали маневренность самолетов и свое искусство при выполнении сложнейших фигур высшего пилотажа.

Гости с восторгом наблюдали за показательными полетами, следили за взлетами и посадками пассажирских авиалайнеров, восхищались маневренностью и воздушными пируэтами летчиков-асов.

Посетителям авиашоу представилась уникальная возможность изучить экстерьер и салоны авиалайнеров, зайти в кабину пилотов и взять на несколько минут в свои руки штурвал самолета. Речь идет о самолетах, которые уже стали историей и уже не эксплуатируются — Embraer 120, Ту-134, Ан-26.

Праздник авиации в аэропорту Кишинева стал уже доброй и красивой традицией. Таким образом, Международный аэропорт Кишинева стал центром притяжения людей, которые интересуются и любят авиацию.

Смотрите совсем скоро на сайте Sputnik Молдова видеосюжет об авиашоу в Международном аэропорту Кишинева.

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Теги:
авиашоу, аэропорт, Кишинев
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