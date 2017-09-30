Авиашоу в кишиневском аэропорту - лучшие кадры от Sputnik Молдова

В Международном аэропорту Кишинева в субботу состоялось грандиозное авиашоу, приуроченное к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы.
Весь день гости праздника смогли наблюдать за работой главных воздушных ворот республики, увидеть разные типы самолетов и специализированной техники, а также полеты летчиков-профессионалов.
Одним из сюрпризов стало выступление акробатов Dunking Devils, которые покорили международные площадки своими баскетбольными трюками.
В авиашоу приняли участие профессиональные летчики из Республики Молдова и Румынии, которые продемонстрировали маневренность самолетов и свое искусство при выполнении сложнейших фигур высшего пилотажа.
Гости с восторгом наблюдали за показательными полетами, следили за взлетами и посадками пассажирских авиалайнеров, восхищались маневренностью и воздушными пируэтами летчиков-асов.
Посетителям авиашоу представилась уникальная возможность изучить экстерьер и салоны авиалайнеров, зайти в кабину пилотов и взять на несколько минут в свои руки штурвал самолета. Речь идет о самолетах, которые уже стали историей и уже не эксплуатируются — Embraer 120, Ту-134, Ан-26.
Праздник авиации в аэропорту Кишинева стал уже доброй и красивой традицией. Таким образом, Международный аэропорт Кишинева стал центром притяжения людей, которые интересуются и любят авиацию.
Смотрите совсем скоро на сайте Sputnik Молдова видеосюжет об авиашоу в Международном аэропорту Кишинева.