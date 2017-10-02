Кишиневский международный марафон 2017: как это было

Третий выпуск Международного Кишиневского марафона, собравшего 17 000 человек, завершился, подарив участникам массу незабываемых впечатлений. 1 октября 2017 года Площадь Великого Национального Собрания стала центром притяжения для всех, кто занимается бегом и ведет активный образ жизни.

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