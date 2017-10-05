Самые красивые женщины мира по версии The Atlas of Beauty

На днях автор проекта "Атлас красоты" Михаэла Норок выпустила сборник своих фото, который так и называется The Atlas of Beauty. Михаэла живет в Бухаресте. Она ездит по миру в поисках самых красивых женщин для того, чтобы запечатлеть их очарование на фото.

"В этих фотографиях я хочу поймать теплоту и умиротворение женского взгляда — частенько они уравновешивают тот негатив, который мы видим в СМИХочу, чтобы этот "Атлас" вдохновил женщин, которые стремятся оставаться собой и не стесняются быть настоящими", — объяснила Михаэла.