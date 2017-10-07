03:04 07 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет

Получить короткую ссылку
Тема:
Владимиру Путину - 65 (3)
4120

Новости

Все новости
Все новости
  • Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса Лужники в Москве
  • Президент РФ Владимир Путин общается с артековцами 7-й смены Улыбка Саманты
  • Президент РФ В. Путин во время гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
  • Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
  • Президент РФ Владимир Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
  • Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии выпуска в Байкал молоди омуля в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике
  • Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
  • Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь
  • Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
  • Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимают участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорб
  • Президент России Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
  • Владимир Путин посетил Международный турнир по самбо в Сочи
  • Селфи с президентом РФ Владимиром Путиным на зимней универсиаде 2017 года в Алма-Ате
  • Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
  • Президент России Владимир Путин во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе
  • Президент РФ Владимир Путин принимает участие в шествии Бессмертный полк
  • Президент России Владимир Путин знакомится с экспозицией стенда Минпромторга РФ на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017
  • Президент России Владимир Путин во время участия в торжествах по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Michael Klimentyev
Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса "Лужники" в Москве

Обычно президент России Владимир Путин никак не выделяет день рождения, зачастую проводя его на работе. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие.

Так, 50-летний юбилей в 2002 году Путин отметил в Кишиневе, где проходил саммит СНГ. А в 2013 году он принимал поздравления от лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС.

Выставка самых популярных мемов с Путиным пройдет в Москве>>>

В последние годы в день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге.

А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче. Президент забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ", которая выиграла у сборной НХЛ со счетом 15:10.

Тема:
Владимиру Путину - 65 (3)

По теме

Ресторан Вашингтона в честь Путина предложит пиццу "Острый, как Путин"
Путин прокомментировал ситуацию вокруг референдума в Каталонии
Прогноз: уход Путина обернется для соседних с РФ стран войной
Путин: РФ и далее будет способствовать решению проблемы Приднестровья
Теги:
65-летие, день рождения, президент, Владимир Путин, Россия
Правила пользованияКомментарии



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина проверят батарею ,архивное фото
    Слишком тепло

    В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.

  • Шоколадный торт в Гайд-парке, США
    Вкусное пирожное

    Венецианская комиссия одобрила проект обновленной Конституции Грузии и сравнила его со вкусным пирожным, которое никто не хочет есть.

  • Амина Аншба
    Цель – топ-300

    Теннисистка Амина Аншба рассказала Sputnik Абхазия о своем участии в международном турнире в Турции и дальнейших планах.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.






Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса Лужники в Москве
Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет
Последствия циклона Ксавье в Германии
Последствия циклона "Ксавье" в Германии
Национальный день вина
Программа празднования Дня вина-2017

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться