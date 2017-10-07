Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет

Обычно президент России Владимир Путин никак не выделяет день рождения, зачастую проводя его на работе. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие.

Так, 50-летний юбилей в 2002 году Путин отметил в Кишиневе, где проходил саммит СНГ. А в 2013 году он принимал поздравления от лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС.

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В последние годы в день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге.

А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче. Президент забросил семь шайб, внеся значительный вклад в победу своей команды "Звезды НХЛ", которая выиграла у сборной НХЛ со счетом 15:10.