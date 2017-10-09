Люди недели: полет на ковре мечты

Фото нашего коллеги из Sputnik Армения — Асатура Есаянца.
Вот эти интересные лица попали в объектив фотографа Sputnik на минувшей неделе.
Фото нашего коллеги из Sputnik Армения — Асатура Есаянца.
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