Люди недели: полет на ковре мечты

Севак Маргарян. В 2015 году окончил факультет экономики Ереванского госуниверситета "Айбусак". Около шести лет работает фитнес-инструктором.



- В детстве мечтал стать стоматологом.



В будущем хочет иметь собственную спортивную машину и создать в Ереване место для дрифтинга.

