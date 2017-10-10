Love is… клюква.

Клюквенное сердце – символ полесской любви к уникальной по свойствам ягоде, которая растет на болотах, а также выращивается на клюквенных плантациях по американской технологии.

"Ягод нет кислее клюквы" — кислее, полезней и ярче. Каждый год фотографы отправляются на пинские плантации за новыми кадрами и не устают снимать клюквенное море. Смотрите в фоторепортаже Sputnik Беларусь свежие кадры со сбора клюквы.