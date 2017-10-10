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Love is… клюква

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  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
  • Сбор клюквы
© AFP/ Sergei GAPON
Love is… клюква.

Клюквенное сердце – символ полесской любви к уникальной по свойствам ягоде, которая растет на болотах, а также выращивается на клюквенных плантациях по американской технологии.

"Ягод нет кислее клюквы" — кислее, полезней и ярче. Каждый год фотографы отправляются на пинские плантации за новыми кадрами и не устают снимать клюквенное море. Смотрите в фоторепортаже Sputnik Беларусь свежие кадры со сбора клюквы.

Теги:
сбор урожая, клюква, урожай
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