Неделя в фотографиях Sputnik

Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik.
Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik.
Клюквенное сердце – символ полесской любви к уникальной по свойствам ягоде, которая растет на болотах, а также выращивается на клюквенных плантациях по американской технологии.
Живые мертвецы в центре столицы: в Париже прошел "Зомби-моб".
Судьба Каталонии решится в понедельник девятого октября — местный парламент назначил решающее заседание на этот день.
Вот эти интересные лица попали в объектив фотографа Sputnik на минувшей неделе.
Молдавский лидер Игорь Додон не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно.
Вечером произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, из-за чего в центре молдавской столицы образовалась пробка.
Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за содействие России приднестровскому урегулированию и решение миграционного вопроса.
Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".
В Таллиннском заливе проходят учения водолазов, цель – поиск опасных подводных объектов и обезвреживание взрывчатых веществ.
Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября, белорусское правительство не исключает перевода расчетов на российские рубли.
Партия, ассоциируемая с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, проводит шумную акцию протеста у городского совета Тбилиси.
Минэкономики Абхазии объявило набор заявлений на формирование кадрового резерва своего ведомства и нижестоящих организаций.
Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.
Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.
Трое иностранных экстремалов спрыгнули с парашютом с самого высокого знания Казахстана – комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.
В Интернете появились записи телефонных разговоров неизвестных людей о готовящихся в Кыргызстане беспорядках.
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетит в Душанбе на заседание глав военных ведомств стран СНГ.
МЧС России не подтвердило информацию о гибели узбекистанцев при пожаре на строительном рынке "Синдика" в Московской области.
Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.
Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".
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