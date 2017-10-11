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Цветочная сказка: в Кишиневе прошло Флористическое шоу Flowers World

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  • В Кишиневе состоялось яркое и необычное Флористическое шоу Flowers World в рамках выставки Expo Russia - Moldova 2017
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  • Цветы можно использовать не только в букетах и для оформления нарядов, но и в качестве самостоятельного аксессуара
  • Необычные авторские букеты и арт-аксессуары приковали внимание публики
  • В ходе выставки были представлены необычные цветочные композиции для дома, интерьера и больших праздников, а также шикарные букеты
  • Флористический праздник - в ходе выставки продемонстрированы необычные решения в составлении букетов
  • Флористическое шоу Flowers World приковало внимание ценителей красоты и цветов
  • В ходе цветочного показа состоялась и демонстрация вечерних нарядов
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  • Модели и известный московский флорист Араик Галстян на цветочном шоу Flowers World в рамках выставки Expo Russia - Moldova 2017
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Кишиневе состоялось яркое и необычное Флористическое шоу Flowers World в рамках выставки "Expo Russia - Moldova 2017"

В Кишиневе, в рамках выставки "Expo Russia — Moldova 2017", состоялось яркое и необычное Флористическое шоу Flowers World. 

Первая международная выставка "Expo Russia — Moldova 2017" проходит во Дворце Республики с 10 по 12 октября этого года. В рамках события представлена инновационная и высокотехнологичная продукция российских производителей, а также проходит Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ.

В рамках выставки также проходит V кинофестиваля "Свидание с Россией", в котором принимают участие звёзды российского и молдавского кино.

Организатор выставки: ОАО "Зарубеж-Экспо". Соорганизаторы: с российской стороны — Международная ассоциация фондов мира, с молдавской стороны — Торгово-промышленная палата Республики Молдова.

Международным информационным партнёром выставки выступает Информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

 

 

Теги:
флористика, Флористическое шоу Flowers World, Молдова, Кишинев
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