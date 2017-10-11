Цветочная сказка: в Кишиневе прошло Флористическое шоу Flowers World

В Кишиневе, в рамках выставки "Expo Russia — Moldova 2017", состоялось яркое и необычное Флористическое шоу Flowers World.

Первая международная выставка "Expo Russia — Moldova 2017" проходит во Дворце Республики с 10 по 12 октября этого года. В рамках события представлена инновационная и высокотехнологичная продукция российских производителей, а также проходит Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ.

В рамках выставки также проходит V кинофестиваля "Свидание с Россией", в котором принимают участие звёзды российского и молдавского кино.

Организатор выставки: ОАО "Зарубеж-Экспо". Соорганизаторы: с российской стороны — Международная ассоциация фондов мира, с молдавской стороны — Торгово-промышленная палата Республики Молдова.

Международным информационным партнёром выставки выступает Информационное агентство и радио Sputnik Молдова.