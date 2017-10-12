Чудесная пора "шагает" по планете: краски осени в разных странах

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку снимков, которые никого не оставят равнодушным
Ситуация на улицах Парижа во время акции протеста против трудовой реформы в фотоgодборке Sputnik.
Цветочная сказка: в Кишиневе в рамках выставки Expo-Russia Moldova прошло Флористическое шоу Flowers World.
Самые яркие события прошлой недели, попавшие в объективы ведущих мировых фотоагентств, собраны в фотоленте Sputnik.
Клюквенное сердце – символ полесской любви к уникальной по свойствам ягоде, которая растет на болотах, а также выращивается на клюквенных плантациях по американской технологии.
Местное производство не покрывает нужды производителей нашей страны, они просят государство временно приоткрыть шлюзы для импорта.
Картина "Спаситель мира" ("Salvator Mundi") - последняя из найденных в частных коллекциях работ итальянского мастера.
Глава молдавского кабмина рассказал о бюджете, а также о макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.
Латвийские перевозчики обсуждают компенсацию, которую могут потребовать у Литвы за разобранные рельсы, сумма может составить 150 миллионов евро.
Литва опередила Латвию и Эстонию по уровню стабильности государства, об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга The Fund for Peace.
Мэр Львова обратился к послу Эстонии с просьбой поделиться опытом переноса памятников советским воинам.
Отцовский отпуск при рождении ребенка будет закреплен в новой редакции Трудового кодекса Беларуси – в Европе подобной практике уже три десятка лет.
Начало строительства порта Анаклия начнется в декабре: это самый масштабный проект нынешней Грузии, который раскроет весь ее транзитный потенциал.
Вооруженным силам Абхазии 11 октября исполняется 25 лет. О том, как формировалась армия, и как она развивается сегодня – в материале Sputnik Абхазия.
Политолог рассказал, о чем будут говорить главы стран СНГ на заседании в Сочи и о возможной кулуарной встрече лидеров Азербайджана и Армении.
Ради развития сельского хозяйства правительство Армении предложит перерабатывающим компаниям "бесплатные деньги".
Перевозчики угля заявляют, что на складах Казахстана достаточное количество топлива, а его дефицит искусственно создан перекупщиками.
О проверках кыргызстанцев в Астане рассказал представитель диаспоры: ситуация с мигрантами в казахстанской столице – спокойная.
В Ташкенте открылась выставка товаров из Таджикистана: в первый день работы подписаны контракты на сумму свыше 20 миллионов долларов.
Президент России Владимир Путин на встрече со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым отметил хорошие перспективы сотрудничества двух стран.
Верховный суд Южной Осетии признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории республики.
Латвийские перевозчики обсуждают компенсацию, которую могут потребовать у Литвы за разобранные рельсы, сумма может составить 150 миллионов евро.
Литва опередила Латвию и Эстонию по уровню стабильности государства, об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга The Fund for Peace.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik