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Чудесная пора "шагает" по планете: краски осени в разных странах

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  • Красные осенние листы в саду в Германии
  • Женщина во время дождя на улице Берлина
  • Склон горы в красках осени в Австрии
  • Девушка во время спуска по стальному канату в штате Массачусетс
  • Река Коярд в Красноярском крае
  • Тыквы на осеннем поле в Швейцарии
  • Утка на пруду в Нескучном саду в Москве
  • Дерево с осенней листвой во французских Альпах
  • Пловец на осеннем озере Серпентин в Лондоне
  • Мужчина фотографирует осенний лес в Аспене, Колорадо
  • Озеро Толвоярви в Суоярвском районе Республики Карелия
  • Птицы в небе в Кемеровской области
© Sputnik/ Alexey Kudenko
Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке.

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку снимков, которые никого не оставят равнодушным

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Теги:
фото, листва, Золотая осень, осень
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