Соревнование по бодибилдингу в Японии - красота тела

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Болгарская овчарка Баффи, "японка" Юмэ, тигрица Машка и другие звери, с которыми приходилось иметь дело президенту России, — в фотоленте Sputnik.
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Ситуация на улицах Парижа во время акции протеста против трудовой реформы в фотоgодборке Sputnik.
Цветочная сказка: в Кишиневе в рамках выставки Expo-Russia Moldova прошло Флористическое шоу Flowers World.
Противостояние президента Игоря Додона с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем.
Кошмарная пятница 13-ое: во дворе муниципальной больницы Святой Троицы в Кишиневе найдено тело пациента - у полиции несколько версии произошедшего.
Возможно ли в Молдове повторение украинского сценария из-за разделения общества на сторонников и противников курса на сближение с Россией?
Штаб защиты русских школ запланировал на 23 октября пикет против перевода системы общего образования в Латвии на государственный язык.
Отказ Литвы от импорта электроэнергии, произведенной БелАЭС, не повлияет на экономические показатели работы станции, заявили в Минэнерго Беларуси.
Вице-спикер парламента Эстонии Таави Рыйвас заявил, что принял решение покинуть свой пост в Рийгикогу после обвинений в домогательствах.
Волонтеры поисково-спасательного отряда нашли в белорусском лесу 60-летнего мужчину, который провел в чаще три месяца.
Депутаты парламента Грузии снова готовятся к голосованию по обновленной Конституции – ранее президент наложил вето на уже принятые поправки.
Россия пересмотрит условия кредита в объеме 2 миллиардов рублей, предоставленного Абхазии на восстановление и развитие железной дороги.
В Азербайджане детей оградят от религиозных обрядов – специальные структуры будут определять, какого возраста дети смогут участвовать в них.
Стали известны дата и место встречи президентов Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабахскому вопросу.
Россия перебросила несколько единиц боевой авиации в Казахстан для проведения миротворческих учений армий ОДКБ "Нерушимое братство".
Госпогранслужба Кыргызстана сообщает, что на границе с Казахстаном очередей почти нет – около 30 человек наблюдается только на КПП "Ак-Жол".
Сегодня в Таджикистане уничтожено более 300 килограммов наркотиков, а с начала года этот показатель превысил 2,3 тонны.
Узбекистан намерен разработать "дорожную карту" по активизации своей политики в СНГ, сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев.
Республиканская станция юных натуралистов Южной Осетии отметила в четверг 60-летие со дня открытия – коллектив и воспитанников поздравил президент.
Штаб защиты русских школ запланировал на 23 октября пикет против перевода системы общего образования в Латвии на государственный язык.
Отказ Литвы от импорта электроэнергии, произведенной БелАЭС, не повлияет на экономические показатели работы станции, заявили в Минэнерго Беларуси.
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