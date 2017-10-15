Самые яркие фото прошедшей недели: девушки, протесты и встречи политиков

Самые захватывающие события недели — в фотообъективах корреспондентов мира
Первый в истории Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. Он стал самым продолжительным в истории фестивального движения и длился почти 6 недель.
Природа как мудрый творец не допускает промахов - каждое существо на земле наделено теми глазами, которые подходят именно ему.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли соревнования по бодибилдингу в Японии.
Болгарская овчарка Баффи, "японка" Юмэ, тигрица Машка и другие звери, с которыми приходилось иметь дело президенту России, — в фотоленте Sputnik.
На целую неделю Сочи превратился в место паломничества молодежи и студентов из разных стран мира.
Мунсовет Кишинева взялся за главу "Некрополя для животных", направив запрос руководителю предприятия Autosalubritate.
Власти Молдовы обнародовали подробности авиакатастрофы в Кот-д'Ивуаре, где погибли четверо граждан республики: самолет рухнул в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.
Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.
Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.
Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.
Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
С начала года Аджарию посетили 1,2 миллиона иностранцев: по количеству визитеров лидирует Турция; Азербайджан, Россия, Иран и Израиль – в пятерке.
На крупнейшей торговой площадке Европы "Фуд Сити" будет размещаться одно из подразделений Торгового дома Абхазии.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.
ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.
В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".
Китайские производители гидроэлектрооборудования изучают возможности поставок своей продукции в Таджикистан.
Узбекистан осуществил первые поставки плодоовощной продукции под единым брендом UzAgro в Россию.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.
Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.
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