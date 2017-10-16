Осень в Санкт-Петербурге: романтичное время года в красивейшем городе

Смотрите в фотоленте Sputnik потрясающие снимки из Санкт-Петербурга
Самые захватывающие события недели — в фотообъективах корреспондентов мира
Первый в истории Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. Он стал самым продолжительным в истории фестивального движения и длился почти 6 недель.
Природа как мудрый творец не допускает промахов - каждое существо на земле наделено теми глазами, которые подходят именно ему.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли соревнования по бодибилдингу в Японии.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.
Решение правительства Эстонии резко повысить акцизы на алкоголь нанесло ощутимый удар по серьезной статье дохода Таллина – алкотуризму.
Как работают автолавки в глухих белорусских деревнях, и почему магазин на колесах не только кормилец, но еще и центр местных коммуникаций.
Партия, созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, провела очередную акцию протеста в центре Тбилиси.
После заключения соглашения с Евразийским деловым союзом у Абхазии появилось серьезное окно возможностей, заявляют эксперты.
Американская торговая миссия определит потенциала азербайджанского рынка в наиболее приоритетных отраслях национальной экономики.
Зачем Европейский союз в обмен на соглашение о партнерстве требует от Армении закрытия АЭС, и чем это грозит республике?
В Казахстане стартовали оперативно-стратегические учения "Боевое братство-2017" с участием миротворцев из стран ОДКБ.
В Кыргызстане подвели предварительные итоги президентских выборов – Sputnik следит за подсчетом голосов в режиме реального времени.
Безопасность в арабских странах является ключевым фактором стабильности во всем мусульманском мире, заявил президент Таджикистана.
В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.
В Южной Осетии отметят столетие со дня создания югоосетинской советской милиции – части правоохранительной системы СССР.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik