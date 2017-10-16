Показ мод Panama Fashion Week

Fashion Week Панама — непревзойденная платформа для развития талантов и создания стратегических отношений между дизайнерами, покупателями, мировыми брендами и представителями каждой из областей в мире моды.
Fashion Week Панама — непревзойденная платформа для развития талантов и создания стратегических отношений между дизайнерами, покупателями, мировыми брендами и представителями каждой из областей в мире моды.
Спортивный Сочи: в забеге в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов приняли участие около 3,5 тысяч человек, среди них и корреспонденты Информационное агентства и радио Sputnik.
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Самые захватывающие события недели — в фотообъективах корреспондентов мира
Первый в истории Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. Он стал самым продолжительным в истории фестивального движения и длился почти 6 недель.
Международная IT-конференция состоится в Кишиневе в партнерстве со Sputnik.
Власти Молдовы начали подготовку процедуры репатриации погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков.
Компания RED UNION FENOSA объявила об очередных профилактических работах, узнайте где временно отключат электричество во вторник, 17 октября.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
Польша-Литва: дружба, которой не суждено состояться – в противостоянии Варшавы и Брюсселя Вильнюс займет сторону европейских начальников.
Явка в 53,3% на местных выборах Эстонии — сигнал тревоги политикам: активность избирателей в стране - самая низкая за последнее десятилетие.
Беларусь лидирует в СНГ по производству картофеля, мяса и молока – об этом говорят данные Национального статистического комитета страны.
В результате взрыва на газозаправочной станции в Тбилиси пострадали три человека, пожар ликвидирован, возбуждено уголовное дело.
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с РФ о медицинском страховании россиян, постоянно проживающих на территории Абхазии.
Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.
В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.
Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов Кыргызстана из-за нарушения фитосанитарных норм.
В США нет демократии и свободы слова, заявил президент Алмазбек Атамбаев на встрече с международными наблюдателями за выборами президента Кыргызстана.
Президент России Владимир Путин помог таджикскому волонтеру попасть на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Узбекские гребцы на чемпионате Азии в Сингапуре завоевали три золота и бронзу и получили лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года.
Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
Польша-Литва: дружба, которой не суждено состояться – в противостоянии Варшавы и Брюсселя Вильнюс займет сторону европейских начальников.
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