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Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

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  • Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Молдовы, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.
  • Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
  • Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
  • Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
  • XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый
  • Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
  • Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
  • Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
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  • Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи
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  • Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов фотографируются в Олимпийском парке в Сочи
© Sputnik/ Evgenya Novozhenina
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Молдовы, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября.

Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.

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Теги:
красавица, девушки, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Молдовы, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября. Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.
Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
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