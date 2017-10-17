Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, в том числе из Молдовы, открылся в Сочи в воскресенье 15 октября.

Sputnik представляет подборку самых красивых девушек фестиваля.