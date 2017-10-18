Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа была открыта австро-венгерской экспедицией под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровой шхуне "Адмирал Тегетгофф".

Пятнадцатого апреля 1926 года президиум ЦИК декретом "Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане" объявил о правах Советского Союза на все известные и еще не открытые земли и острова, заключенные в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы и середины Берингова пролива на востоке до Северного полюса. Это автоматически означало, что Земля Франца-Иосифа официально объявлялась находящейся под полной юрисдикцией СССР.