Сочи с национальным колоритом

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи собрал молодежь из более чем 180 стран мира

Одно из самых посещаемых мест на Всемирном фестивале молодежи и студентов — национальные стенды, где можно познакомиться со странами и узнать, чем они живут. Здесь страны представлены в стихийном порядке — Австралия, к примеру, соседствует с Молдовой, Кыргызстан с Вьетнамом, а Латвия с Пакистаном.

© Sputnik/ Evgenya Novozhenina Самые красивые девушки Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 15

Передвигаться по коридорам Главного медиацентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов бывает непросто. Едва ли не каждые десять минут в разных уголках громадного строения возникают стихийные концерты: кто-то вдруг начинает играть на диковинных инструментах, кто-то петь, а кто-то танцевать.

А поскольку фестиваль молодежный, десятки проходящих мимо участников этого самого масштабного мероприятия года тут же останавливаются, достают свои смартфоны и начинают снимать. А также подпевать и танцевать.