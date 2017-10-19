Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи - стенды разных стран

Смотрите в фотоленте Sputnik, как удивляли различные страны участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи собрал молодежь из более чем 180 стран мира.
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