В путешествие: 25 удивительных мест России

Отправляемся в фотопутешествие по России: красоты здешней природы — это не только известные на весь мир Байкал, Камчатка и Кижи, но и не менее впечатляющие природные территории в укромных уголках огромной страны.
Источник: Sputnik Латвия
Самые живописные достопримечательности России - в фотоленте Sputnik
Отправляемся в фотопутешествие по России: красоты здешней природы — это не только известные на весь мир Байкал, Камчатка и Кижи, но и не менее впечатляющие природные территории в укромных уголках огромной страны.
Источник: Sputnik Латвия
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В свете перевода образования на латышский язык, Ассоциация защиты русских школ Латвии намерена предложить властям альтернативный вариант скандального закона.
Еврейская община Литвы возмущена предложением некоторых граждан Шауляя переименовать городскую школу в честь пособника нацистов.
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