В гости к нежити: самые мистические места и здания мира

Где больше всего шансов столкнуться с полтергейстом, случайно попасть в волшебный мир духов, услышать таинственные звуки, подпасть под действие древнего проклятия или умыться "счастливой водой", рассказывает сайт РИА Недвижимость.
Парк паранормального, вход в Авалон, старинный замок, по которому бродит призрак "Белой госпожи" и гейзер со "счастливой водой" - Sputnik собрал в фотоленте самые мистические места мира
Где больше всего шансов столкнуться с полтергейстом, случайно попасть в волшебный мир духов, услышать таинственные звуки, подпасть под действие древнего проклятия или умыться "счастливой водой", рассказывает сайт РИА Недвижимость.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 20 октября. Самые яркие кадры мероприятия - в фотоленте Sputnik Литва >>
Самые живописные достопримечательности России - в фотоленте Sputnik.
Природа как мудрый творец не допускает промахов - каждое существо на земле наделено теми глазами, которые подходят именно ему.
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В Регламент выдачи удостоверяющих личность документов Молдовы внесен пункт, где описаны случаи, когда претенденту могут отказать в получении паспорта.
Родителям и школьникам на заметку: когда стартуют первые в этом учебном году каникулы, и когда следующие?
В канун Дня всех святых, с 31 октября на 1 ноября, отмечается Хэллоуин.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.
Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне разработал план по увеличению числа призывников на срочную службу.
Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.
МВД призвало не рассматривать стрельбу у офиса правящей партии "Грузинская мечта" однозначно в политическом контексте.
В Абхазии наблюдается спад рождаемости. Врачи считают, что парламенту республики нужно пересмотреть принятые поправки к закону "О здравоохранении".
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.
В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.
Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.
В Ленинградской области России задержан руководитель ячейки ИГ – гражданин Таджикистана, его обвиняют в вербовке потенциальных террористов.
Защита журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова намерена обжаловать отклоненный иск к МВД за отказ во временном убежище.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.
Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
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