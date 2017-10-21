Самые яркие моменты: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 20 октября. Самые яркие кадры мероприятия - в фотоленте Sputnik Литва >>

Фестиваль официально открылся в Сочи в прошлое воскресенье. Всего, по данным организаторов, в нем приняли участие 25 тысяч человек из 188 стран мира, а также пять тысяч волонтеров. При этом изначально планировалось, что число участников составит 20 тысяч.

Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам, принимали участие в форсайт-сессиях и мастер-классах, слушали концерты известных музыкантов, катались на коньках и даже посмотрели авиационное шоу "Соколов России".