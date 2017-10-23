В Сочи завершился XIX Фестиваль молодежи и студентов

Торжественное закрытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи — в фотоленте Ria.ru.
В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В Ледовом дворце "Большой" прошла официальная церемония закрытия
Торжественное закрытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи — в фотоленте Ria.ru.
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