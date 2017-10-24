"Горячие" жены известных футболистов

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие эффектные "вторые половинки" у российских и мировых футболистов
Sputnik предлагает вниманию читателей подборку фотографий с самыми молодыми политиками в истории, которые занимали высокие посты в государстве.
В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В Ледовом дворце "Большой" прошла официальная церемония закрытия.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 20 октября. Самые яркие кадры мероприятия - в фотоленте Sputnik.
Парк паранормального, вход в Авалон, старинный замок, по которому бродит призрак "Белой госпожи" и гейзер со "счастливой водой" - Sputnik собрал в фотоленте самые мистические места мира
Новым министром обороны Молдовы стал Еуджен Стурза – соответствующий указ был подписан спикером Андрианом Канду: что сказал на это президент республики Игорь Додон?
По расчетам министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы, доходы фонда обязательного медицинского страхования в будущем году превысят шесть миллиардов 766 тысяч леев.
В Кремле следят за развитием ситуации в Молдове, где разгорелся очередной спор между президентом страны Додоном, правительством и парламентом на фоне назначения министра обороны, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.
Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.
В Эстонии с кладбища, где захоронены русские солдаты, погибшие в Первую мировую, пропал крест. Местные власти заявляют, что им ничего не известно.
Представители Россельхознадзора проведут проверки белорусских предприятий по производству яблок, томатов и грибов.
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказалась от участия во втором туре муниципальных выборов, назвав происходящее клоунадой.
Почему жителям сухумских многоэтажек приходится подниматься в свои квартиры пешком, и кто в этом виноват?
Чего не хватает туристической отрасли Азербайджана, и почему путешественники зачастую выбирают соседнюю Грузию?
Военнослужащий-контрактник российской базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри, застрелился после случайного убийства сослуживца.
С переходом казахского языка на латиницу силовое поле русского языка и его возможности влияния на Казахстан не меняются, считает директор республиканского филиала МГУ.
Центризбирком Кыргызстана признал недействительными итоги президентских выборов на восьми избирательных участках.
Посольство Японии в Москве дважды за четыре дня "минировали". По подозрению в телефонном терроризме задержан гражданин Таджикистана.
В преддверии государственного визита Шавката Мирзиёева в Анкару Sputnik вспоминает, как непросто развивались узбеко-турецкие отношения.
Парламент Южной Осетии не рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов после его критики в адрес нового спикера.
Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.
Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.
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