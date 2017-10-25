18:07 25 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты

Получить короткую ссылку
49 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Теленок
  • Гепард
  • Коала
  • Медведи
  • Ягненок
  • Лемуры
  • Слоны
  • Горилла
  • Гиены
  • Бегемоты
  • Тигр
  • Заяц
  • Детеныш серого тюленя
  • Снежный барс
  • Тюлени
  • Детеныш манула
  • Кошка
Теленок. Всемирный день животных призван привлечь внимание не только к проблемам диких зверей

Данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) свидетельствуют, что каждый час с лица Земли исчезают три вида животных; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время

В фотоленте Sputnik Латвии собраны некоторые из представителей природы, которые пробуждают у людей тягу к прекрасному. Глаз поражает совершенство их форм, грациозность и сила движений, разнообразие и красота окраски.

По теме

Фотоконкурс "Мой ласковый и нежный зверь"
Ноги, крылья и хвосты: "звериные будни" Владимира Путина
Теги:
звери, природа
Правила пользованияКомментарии



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский военный в строю
    Обидно, клянусь!

    Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, архивное фото
    Так себе объяснение

    Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.

  • Мария Кальюсте
    Иллюзия безопасности

    Присутствие подразделений НАТО в Эстонии является всего лишь дорогой иллюзией безопасности, считает эстонский политик

  • Клавиатура ноутбука, архивное фото
    Конец следствия

    Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении авторов российского информационного агентства "Регнум".

  • Руины Сталинграда во время Великой Отечественной войны
    Вспоминая "Уран"

    В Грузии отметят 75-летнюю годовщину операции "Уран" - Сталинградской стратегической наступательной операции советских войск.

  • Кинопленка и кинохлопушка
    Первое "свидание"

    После долгого перерыва российское кино вновь приедет в Абхазию – в республике стартует фестиваль "Свидание с Россией".

  • Выборы в Азербайджане, фото из архива
    "Дорогой" президент

    В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.

  • На армянских позициях. Короткий перерыв
    Всех в казарму!

    Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.

  • Муратхан Токмади
    Чистосердечное признание

    Казахстанский бизнесмен признался в убийстве экс-председателя АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева в 2004 году по заказу олигарха Мухтара Аблязова.

  • Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков и министр экономики Артем Новиков на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
    Пограничный провал

    Переговоры между Казахстаном и Кыргызстаном по вопросу урегулирования ситуации на границе можно считать провальными – подписание "дорожной карты" не состоялось.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин, архивное фото
    Оградительный патент

    Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу России.

  • Батыржон Шерматов
    Мигрант и закон

    Юрист, оказывающий иностранным работникам правовую помощь в России, рассказал, почему бюрократия вынуждает мигрантов нарушать закон.

  • Дмитрий Медоев в Каталонии
    Родственные души

    Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.

  • Латвийский военный в строю
    Обидно, клянусь!

    Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, архивное фото
    Так себе объяснение

    Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.






Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Горилла
Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты
Жуткий мотылек со щупальцами попал на видео
В Сети появилось видео с необычным и очень страшным на вид насекомым
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться