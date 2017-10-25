Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты

В фотоленте Sputnik Латвии собраны некоторые из представителей природы, которые пробуждают у людей тягу к прекрасному. Глаз поражает совершенство их форм, грациозность и сила движений, разнообразие и красота окраски.
Данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) свидетельствуют, что каждый час с лица Земли исчезают три вида животных; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время
В фотоленте Sputnik Латвии собраны некоторые из представителей природы, которые пробуждают у людей тягу к прекрасному. Глаз поражает совершенство их форм, грациозность и сила движений, разнообразие и красота окраски.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие эффектные "вторые половинки" у российских и мировых футболистов.
Sputnik предлагает вниманию читателей подборку фотографий с самыми молодыми политиками в истории, которые занимали высокие посты в государстве.
В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В Ледовом дворце "Большой" прошла официальная церемония закрытия.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 20 октября. Самые яркие кадры мероприятия - в фотоленте Sputnik.
Поставщик назвал адреса потребителей, где временно приостановят подачу холодной воды в четверг и пятницу.
Молдавские синоптики рассказали, какая погода ждет республику в ближайшие дни, а также о том, может ли в стране скоро выпасть снег.
Семь генеральных секретарей вступят в должность, а двух человек предстоит определить при повторном конкурсе.
Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.
Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.
Присутствие подразделений НАТО в Эстонии является всего лишь дорогой иллюзией безопасности, считает эстонский политик
Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении авторов российского информационного агентства "Регнум".
В Грузии отметят 75-летнюю годовщину операции "Уран" - Сталинградской стратегической наступательной операции советских войск.
После долгого перерыва российское кино вновь приедет в Абхазию – в республике стартует фестиваль "Свидание с Россией".
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Переговоры между Казахстаном и Кыргызстаном по вопросу урегулирования ситуации на границе можно считать провальными – подписание "дорожной карты" не состоялось.
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Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.
Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.
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