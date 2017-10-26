Сегодня Хиллари Клинтон исполнилось 70 лет: вехи большого пути в фото

Сегодня Клинтон - одна из самых известных американских политиков - празднует свой юбилей: бывшему кандидату в президенты США исполнилось 70 лет. Sputnik собрал архивные кадры с Хиллари Клинтон и рассказывает о самых заметных событиях в жизни "американской железной леди".

Клинтон родилась 26 октября 1947 года в штате Чикаго. Блистательно окончив школу, по госпрограмме для одаренных учеников училась в Колледже Уэллсли, а затем Йеле. Там она познакомилась со своим мужем, будущим президентом Биллом Клинтоном.

В политику Клинтон активно пришла после завершения президентского срока своего мужа — до этого она была слишком занята ролью первой леди. Интересно, что в таком статусе Хиллари прилетала и в Минск.

Позже Клинтон стала сенатором штата Нью-Йорк, главой Госдепартамента, дважды выдвигалась на пост президента. В первый раз ее опередил на праймериз коллега-демократ Барак Обама, а в прошлом году она проиграла по числу выборщиков Дональду Трампу, хотя и заручилась поддержкой большего числа избирателей.

Клинтон активно занималась политикой и поддержкой прав женщин. Она написала несколько книг и даже получила премию "Грэмми" за свою речь о равноправии.

Интересные фотографии и факты из жизни Хиллари Клинтон — в фотоленте Sputnik Беларусь.