Таким российский спецназ вы еще не видели

Будни бойцов российского спецназа - в фотоленте Sputnik
Основные новинки мирового автопрома в конце октября-начале ноября можно увидеть в столице Японии, где начинает работу Международный токийский автосалон.
Sputnik собрал архивные кадры с Хиллари Клинтон и рассказывает о самых заметных событиях в жизни "американской железной леди".
Сейчас на выставке распустилась лишь половина хризантем, но здесь, на южном берегу Крыма они будут цвести еще месяц до начала декабря.
Данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) свидетельствуют, что каждый час с лица Земли исчезают три вида животных; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время.
На Молдову надвигается не только похолодание: в период с 29 по 31 октября на республику обрушится сильный ветер.
Руководство СССР считало, что убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году было заговором, причем не исключало, что в заговоре мог участвовать вице-президент Линдон Джонсон, говорится в рассекреченном документе ФБР от 1966 года.
IT-специалист объяснил, как избавиться от программы, которая может завладеть паролями и личной информацией.
Наивно рассчитывать, что если латыши и русские будут учиться раздельно, то потом будут жить вместе, считает министр образования Латвии, поясняя образовательную реформу.
Североатлантический альянс на заседании Совета Россия-НАТО заявил, что Москва значительно занизила реальные масштабы учений "Запад-2017".
Эстония готова поддержать западно-балканские государства на пути их вступления в Европейский союз при выполнении ряда условий.
Климатические условия Беларуси располагают к тому, чтобы ввести обязательное включение ближнего света фар в дневное время, считают в ГАИ.
Президент Грузии рассказал о печальном сельскохозяйственном опыте: на его земельном участке не выросло ничего, кроме картошки, семена которое ему подарил Лукашенко.
О том, как проходит подготовка к VIII Абхазо-российскому деловому форуму, и чего от него ожидают организаторы - в материале Sputnik.
После громких выступлений депутатов азербайджанская женская колония начинает резко пополняться заключенными – правозащитники бьют тревогу.
Обсуждение законопроекта "О военной службе" привело к тому, что армянские депутаты начали обвинять друг друга в дезертирстве и уклонении от воинской службы.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил тем, для кого независимость – пустой звук, переезжать в соседний Казахстан.
Чиновники из Таджикистана навестили соотечественников, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово.
Узбекистан занимает второе место по числу въехавших в Россию мигрантов — из 10 миллионов иностранцев узбекские граждане составляют 14,2%.
Решение проблемы дефицита кадров в Южной Осетии необходимо начинать с реформ в высшем эшелоне управленцев республики, считают российские чиновники.
Наивно рассчитывать, что если латыши и русские будут учиться раздельно, то потом будут жить вместе, считает министр образования Латвии, поясняя образовательную реформу.
Североатлантический альянс на заседании Совета Россия-НАТО заявил, что Москва значительно занизила реальные масштабы учений "Запад-2017".
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