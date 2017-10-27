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Таким российский спецназ вы еще не видели

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© Sputnik/ Олег Ласточкин
Бойцы отряда подводно-диверсионных сил и средств при выполнении боевой задачи в Баренцевом море. Северный флот РФ.

Будни бойцов российского спецназа - в фотоленте Sputnik

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Теги:
российский спецназ, сила, мужчины, будни, спецназ, Россия
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