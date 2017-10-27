Tokyo Motor Show-2017: роботы на мотоциклах и умные машины

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Штормовое предупреждение: в Молдову придет "оранжевая" беда На Молдову надвигается не только похолодание: в период с 29 по 31 октября на республику обрушится сильный ветер. 239

В СССР считали убийство Кеннеди заговором Руководство СССР считало, что убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году было заговором, причем не исключало, что в заговоре мог участвовать вице-президент Линдон Джонсон, говорится в рассекреченном документе ФБР от 1966 года. 41