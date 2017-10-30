Только для взрослых: эротические музеи со всего света

Источник: Sputnik Эстония
Ничто так не согревает зябкими осенними вечерами, как горячие пикантные темы. Специально для тех, кто уже успел загрустить этой осенью, Sputnik предлагает познакомиться с музеями мира, специализирующимися на эротической тематике
Источник: Sputnik Эстония
Осенью природа Молдовы преображается, даря восхитительные краски и прекрасное настроение.
Основные новинки мирового автопрома в конце октября-начале ноября можно увидеть в столице Японии, где начинает работу Международный токийский автосалон.
Будни бойцов российского спецназа - в фотоленте Sputnik.
Sputnik собрал архивные кадры с Хиллари Клинтон и рассказывает о самых заметных событиях в жизни "американской железной леди".
Общественный транспорт временно изменит свои маршруты и поедет по-другому.
Каталонский парламент, который был распущен испанским правительством, признал это решение и перестает работать до проведения новых досрочных выборов.
Экс-супруг Екатерины Гордон назвал ее заявление об участии в выборах смешной попыткой самопиара.
Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, а те, кто уже прибыл в балтийскую страну, стремятся уехать в другие государства ЕС.
Литовский военнослужащий механизированного батальона пехоты сломал ребра на учениях североатлантического альянса "Железный волк-2".
Международный туристический путеводитель Lonely Planet назвал Таллинн самым лучшим городом для посещения в 2018 году.
Представители белорусской оппозиции собрались в воскресенье вечером в центре Минска у здания КГБ, чтобы почтить память репрессированных белорусских писателей.
Оппозиционная парламентская партия "Альянс патриотов Грузии" провела в центре Тбилиси многотысячную акцию с требованием отставки правительства.
Заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Александр Степанян рассказал, есть ли конкуренция между Крымом и Абхазией в сфере туризма.
Популяция волков в Азербайджане достигла нескольких тысяч особей – хищники начали атаковать фермерские хозяйства.
Тренера ереванского клуба "Алашкерт" Абраама Хашманяна после игры с гюмрийским клубом "Ширак" закидали камнями.
В столице Казахстана стартует седьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии – все участники уже прибыли в Астану.
Премьер-министр Кыргызстана призвал предпринимателей, пострадавших в результате ситуации на кыргызско-казахской границе, потерпеть.
Предприятие "Мосгортранс" открестилось от размещенной на одной из остановок Москвы листовки с оскорбительным стихотворением в адрес таджиков.
Киностудия "Узбекфильм" осталась без руководителя, предприятие ожидает анализ финансово-экономического состояния и разработка планов развития.
На Аллее Славы в Цхинвале привели к военной присяге 23 курсантов, которые пополнят ряды Государственной службы охраны Южной Осетии.
Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, а те, кто уже прибыл в балтийскую страну, стремятся уехать в другие государства ЕС.
Литовский военнослужащий механизированного батальона пехоты сломал ребра на учениях североатлантического альянса "Железный волк-2".
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