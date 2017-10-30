Последствия урагана "Герварт" в Европе

Очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2 после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года: в правительстве Молдовы рассказали, когда ожидают проведения новой встречи.

Эксперименты с праздниками: где же будет находиться главная елка Молдовы: в мэрии столицы рассказали, что в этом году власти намерены установить две праздничные ели, а одну из них разместят в фонтане.