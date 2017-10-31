В Белом доме обосновались зомби и гоблины

Администрация Дональда Трампа решила не нарушать многолетние традиции, заложенные предыдущими президентами, и хорошенько повеселиться в Хэллоуин.

Вечером в понедельник‬ территорию возле резиденции американского президента открыли с южной стороны для "привидений и гоблинов всех возрастов" и началась вечеринка с участием первого лица государства, первой леди Мелании Трамп, а также почти шести тысяч детей (учеников 20 школ) и их родителей.

Дональд и Мелания Трамп лично приветствовали выстроившихся в очередь детей, уделяя каждому несколько секунд, и вручали президентские подарки — с конфетами M&M's и домашним печеньем.