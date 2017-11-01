Наезд террориста на велосипедистов: репортаж из Нью-Йорка

По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, главный подозреваемый — уроженец Узбекистана

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

© REUTERS/ Andrew Kelly Терроризм добрался до Нью-Йорка: восемь человек погибли

Водителя ранили полицейские.

По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе пятеро граждан Аргентины, более десяти пострадали.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом, президент Дональд Трамп считает нападавшего невменяемым.

По данным американских СМИ, исполнителем теракта был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.