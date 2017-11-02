Красивые и смелые: пляжная фотосессия участниц "Мисс Земля"

Претендентки на звание "Мисс Земля" приняли участие в пляжной фотосессии, которая проходила в Маниле. Участницы конкурса красоты — в фотоленте Ria.ru.
"Мисс Земля" — один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Проводится ежегодно на Филиппинах.
Претендентки на звание "Мисс Земля" приняли участие в пляжной фотосессии, которая проходила в Маниле. Участницы конкурса красоты — в фотоленте Ria.ru.
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