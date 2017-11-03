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Сквозь время: автолегенды в Сочи глазами корреспондента Sputnik

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  • Здесь каждый может выбрать себе сувенир
  • На почетном месте в музее возвышается болид Формулы-1. Это Jaguar R5B 2004 года, на котором гонял Марк Веббер.
  • Настоящая одежда гонщика
  • Такие вещи надевают представители команды
  • Еще одна красавица от Ferrari.
  • Механики, гонщики и другие члены команды носят такую форму
  • А вот такие часы предлагает вам Ferrari
  • Важный представитель Plymouth Prowler
  • Все смотрели фильм Назад в будущее?
  • А этот автомобиль напоминает о мультфильме Тачки
  • А вот в таких шлемах когда-то ездили гонщики
  • Этой красной фурией управляет российский пилот
  • Увидев такие экземпляры, тут же хочется посмотреть на них в действии
  • Автомобиль Сергея Ромащенко
  • Шины для разных случаев от Pirelli
  • На таких симуляторах гонщики тренируются
  • Lincoln Continental Mark V 1960 года выпуска
  • Chrysler Imperial 1963 года выпуска
  • На выходе вас приветствует пожарный расчет 1928 года
  • Вот на таких авто восемь десятилетий назад ездили пожарные
  • Так выглядит модель Chrysler Turbine 1963 года
  • Модели автомобилей разных годов
  • А это модель Jaguer XJS 1975 года выпуска
  • Побывавший здесь владелец Формулы-1 Берни Экклстоун был в восторге именно от представленных в музее Chevrolet Corvette. Это модель 1958 года. Сегодня такая машина стоит от 100 до 150 тысяч долларов.
  • Глаза разбегаются от такой красоты
  • Еще один Chevrolet Corvette. Коллекционная модель 80-х годов прошлого столетия
  • Машина Джеймс Бонда - Aston Martin DB9. Стильные матовые оттенки, а то, что под капотом - впечатляет еще больше.
  • Каждый экспонат заслуживает отдельного внимания
  • Скульптурная композиция 60 градусов из Сочи Автомузея
  • Шлем с автографом Михаэля Шумахера
  • Шлемы с автографами участников этапа Формулы-1 в Сочи
  • Еще один шлем, ставший важным экспонатом музея
  • Это уже современная модель
  • Еще один экспонат музея
  • Lamborghini LM002
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Здесь каждый может выбрать себе сувенир.

Музей автомобильного спорта открылся в Сочи три года назад, но сразу привлек внимание посетителей обилием раритетных экспонатов. Предлагаем вам посмотреть фотоленту, подготовленную корреспондентом Sputnik Молдова

Музей открылся в декабре 2014 года в Главной трибуне Сочи Автодрома. 

Здесь представлены порядка полусотни гоночных и спортивных автомобилей, среди которых настоящий болид "Формулы-1" Jaguar R5B 2004 года, 1500-сильный Dodge Viper для дрэг-рейсинга, рекордсмен скорости 90-х годов Jaguar XJ220, сверхлегкий и легендарный болид для дорог общего пользования Ferrari F40, Delorean из нержавеющей стали, известный всем по трилогии "Назад в будущее", машина Джеймс Бонда — Aston Martin DB9, линейка Chevrolet Corvette от 1-го до 5-го поколения, пять автомобилей безопасности "Pace Car" и другие.

Есть в сочинском музее и коллекция моделей автомобилей, экипировка гонщиков и их команды. А еще каждый может выбрать сувенир на свой вкус.

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Теги:
музей, автолегенды, Сочи
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На почетном месте в музее возвышается болид Формулы-1. Это Jaguar R5B 2004 года, на котором гонял Марк Веббер
Сквозь время: автолегенды в Сочи глазами корреспондента Sputnik
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