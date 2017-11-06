Как в России отпраздновали День народного единства

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошло празднование Дня народного единства в России
По версии журнала Forbes самой влиятельной женщиной мира в этом году стала канцлер Германии Ангела Меркель
Музей автомобильного спорта открылся в Сочи три года назад, но сразу привлек внимание посетителей обилием раритетных экспонатов. Предлагаем вам посмотреть фотоленту, подготовленную корреспондентом Sputnik Молдова.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие события произошли в Европе, России и США на этой неделе.
Чтобы бороться за качество экологии, нужно знать о проблемах во всех уголках планеты - считают организаторы международного конкурса Environmental Photographer of the Year
Сын Валерии Бобочел опубликовал в соцсетях пост, в котором он поблагодарил свою мать за все, что она сделала для него.
По данным властей, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе, предполагаемого стрелка из Техаса ранее судили за нападение на жену и ребенка.
Исполняющий обязанности мэра Кишинева Нистор Грозаву объявил о том, что "не может больше выполнять функции" и планирует сложить полномочия.
За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.
Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.
Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").
Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.
С начала года Грузию посетили свыше 6,4 миллиона иностранцев, из которых более трех миллионов - в качестве туристов.
СГБ Абхазии проверяет задержанных на границе граждан Египта, Йемена, Сомали и Судана на связь с террористическими организациями.
За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.
Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.
Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.
Авиакомпания "Сомон Эйр" начала полеты из таджикского города Куляба в Москву. Самолет был торжественно встречен в Международном аэропорту Внуково.
"Узбекистон темир йуллари" временно приостановила движение высокоскоростного поезда Afrosiyob по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент.
Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.
За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.
Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.
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