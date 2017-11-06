Десятый, юбилейный - Фестиваль вина состоялся в Гагаузии

Торжественное открытие фестиваля вина Gagauz Şarap Yortusu началось с выступления президентского оркестра Республики Молдова, зрители встретили музыкантов бурными овациями.

Праздничную программу продолжил флешмоб Sana Gagauziya с участием сотен детей из различных творческих коллективов Гагаузской автономии, одетых в красочные национальные костюмы.

Участников и гостей фестиваля приветствовала башкан Гагаузии Ирина Влах, которая обратилась к присутствующим на площади на гагаузском языке. Глава автономии подчеркнула, что в этом году исполняется 10 лет с того момента, когда в Комрате стали проводить День вина.