Октябрьская революция в архивных фотографиях

Ровно 100 лет назад состоялось событие, вошедшее в историю как Великая октябрьская социалистическая революций в России

Седьмого ноября (по новому стилю) 1917 года произошло событие, которое сперва именовалось, — причем самими его инициаторами, — Октябрьским переворотом и лишь потом получило в официально советской историографии название Великой октябрьской социалистической революции.

Переворот произошел в Петрограде и был ознаменован штурмом Зимнего дворца и свержением Временного правительства. Власть в Российской республике перешла к Российской социально-демократической партии (большевиков), сформировавшей новое правительство — Совет народных комиссаров.