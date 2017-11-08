Ах, какие ножки: как прошел конкурс "Мисс Бум-бум" в Сан-Паулу

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие очаровательные девушки приняли участие в конкурсе "Мисс Бум-бум" в Сан-Паулу
Фантастические проекты плавучих городов-государств, вертикального города-леса, эко-города и другие креативные идеи в фотоподборке Sputnik.
Некоторые агитационные плакаты остаются актуальными и спустя 100 лет. Sputnik предлагает читателям подборку плакатов первых лет советской власти.
Смотрите архивные фото, наглядно демонстрирующие, как эта дата отмечалась в Советском Союзе.
Ровно 100 лет назад состоялось событие, вошедшее в историю как Великая октябрьская социалистическая революций в России.
Это произошло спустя две недели после объявления Twitter о решении заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, при том, что Sputnik никогда не использовал платное продвижение в соцсетях.
Гражданку Молдовы Сабрину Т., похитившую мальчика в Одессе, отправили в психбольницу на экспертизу.
Залез в канализацию в Кишиневе и обнаружил 10 тысяч леев - правда, оказались они небесхозными, и за кражу пришлось ответить.
Латвийцы недовольны работой собственных спецслужб: по мнению граждан, русские шпионы свободно бродят по стране.
Принятый Сеймом Литвы аналог "закона Магнитского" нужен стране для торга с Россией, а какой-либо ущерб он не нанесет, считают эксперты.
Полицейского, застрелившего мужчину с ножами в центре эстонской столицы, оправдали. Его действия признаны вынужденной обороной.
Белорусская атомная электростанция успешно прошла стресс-тесты – объекты станции соответствуют строжайшим нормам безопасности.
МВД Грузии проводит расследование в связи с инцидентом, который произошел в Тбилиси, с участием туристов из России и группы местных жителей.
Первый урожай нового аргентинского сорта хурмы – "Красный бриллиант" – планируют собрать в этом году в Абхазии.
Азербайджанцам, обвиняемым в незаконном отлове осетровых в казахстанских территориальных водах Каспия, грозит до восьми лет тюрьмы.
Российская компания "Силовые машины" отгрузила первый турбогенератор для Армянской АЭС – он призван заменить агрегаты, выпущенные в 70-х года прошлого века.
Рейтинг казахстанских чиновников, которые не будут отвечать на запросы журналистов, будет падать, что отразится на размере зарплаты.
Все сложные вопросы, возникшие между Астаной и Бишкеком, в ближайшее время будут решены, считает избранный президент Кыргызстана.
При МВД Таджикистана организовано подсобное хозяйство и предприятие по производству консервированной продукции для нужд спецназа и внутренних войск.
Приток иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в период с 2011 по 2016 год снизился более чем на 40 процентов.
В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.
Латвийцы недовольны работой собственных спецслужб: по мнению граждан, русские шпионы свободно бродят по стране.
Принятый Сеймом Литвы аналог "закона Магнитского" нужен стране для торга с Россией, а какой-либо ущерб он не нанесет, считают эксперты.
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