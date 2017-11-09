Всеобщая забастовка в Каталонии бьет все рекорды по массовости

Манифестанты выступают против задержаний ряда политиков в Мадриде, а также выданного ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших советников женералитета, находящихся в Брюсселе.
Забастовку инициировали крупнейшие общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, активно поддерживающие независимость Каталонии от Испании
Манифестанты выступают против задержаний ряда политиков в Мадриде, а также выданного ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших советников женералитета, находящихся в Брюсселе.
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