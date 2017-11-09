Всеобщая забастовка в Каталонии бьет все рекорды по массовости

Генеральная прокуратура Молдовы останется без центрального офиса, который расположен на улице митрополита Бэнулеску-Бодони в столице.

В ходе визита в Молдову еврокомиссар по торговле ЕС Сессилия Мальстрем заявила, что "2/3 молдавского экспорта уже идет в Евросоюз" и что "ЕС после открытия зоны свободной торговли стал главным торговым партнером Молдовы".