Футбол в новых "Лужниках": самые яркие фото матча Россия-Аргентина

"Лужники" приняли первый после реконструкции матч к чемпионату мира — Россия против Аргентины, смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры встречи на обновленном стадионе

В последний раз в "Лужниках" играли в мае 2013-го, и сейчас это совсем другой стадион. "Лужники" преобразились. Спортивный комплекс теперь уже без беговых дорожек, но с изящным углом наклона трибун.

В 2018 году "Лужники" примут матч открытия и финальный поединок чемпионата мира по футболу.

Легендарный стадион "Лужники" был открыт 31 июля 1956 года. Сегодня он является самым вместительным в России, одновременно посетить "Лужники" может 81 тысяча зрителей, ранее стадион вмещал 78 тысяч. Стоит отметить, что эта реконструкция стала третьей по счету за всю историю стадиона.

В эту субботу матч команды РФ против Аргентины стал рекордным по посещаемости домашних игр российской сборной по футболу. На трибунах присутствовали 78 750 зрителей.