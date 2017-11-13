Календарь Pirelli 2018 года: темнокожий вариант "Алисы в стране чудес"

В Нью-Йорке презентовали календарь Pirelli-2018, посвященный сказке "Алиса в стране чудес".

Особенностью календаря стал тот факт, что для него снимались исключительно темнокожие модели. В их числе такие знаменитости, как американская актриса кино и театра, знаменитая звезда Голливуда Вупи Голдберг, британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл, австралийская фотомодель родом из Южного Судана Даки Тот и другие.

Среди тех, кто присутствовал на презентации нового календаря присутствовали глава компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, французская актриса Изабель Юппер, Наоми Кэмпбелл и другие модели, принимавшие участие в съемках.

Календарь создал известный британский фотограф Тим Уокер.