Стиль одежды королевских особ вне протокола и официоза

Нецеремониальный стиль королевских особ представлен в фотоподборке Sputnik.
Нецеремониальный стиль королевских особ представлен в фотоподборке Sputnik.
Николь Кидман с мужем, семья Хадид и другие звездные гости премии "Женщина года" в фотоподборке Sputnik.
Календарь создал известный британский фотограф Тим Уокер.
Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось во многих странах региона, но больше всех пострадали Ирак и Иран.
Сборная России по футболу уступила аргентинцам во время товарищеского поединка в Москве: смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры матча на обновленном стадионе "Лужники".
Смерть от болезней сердца – страшная статистика в Молдове и сравнение ее с показателями в Европе.
Закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза президент РФ Владимир Путин подписал во вторник, 14 ноября.
Путин и Медведев сразу выразили родным и близким Михаила Задорнова свои искренние соболезнования, в то время как президент и премьер-министр Латвии даже не заметили самого факта смерти своего земляка.
Латвия наряду с 22 странами Евросоюза подписала договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере, инициированный Францией и Германией.
Денежные переводы из-за границы в Литву за 2016 год составили чуть более одного миллиарда евро, из которых 500 миллионов поступило из стран Евросоюза.
Таллиннцы поддержат пикетом борьбу за русское образование в Латвии, где 16 ноября пройдет марш под лозунгом "Свет против тьмы".
Беларусь намерена активно проводить ядерные исследования в Казахстане на базе материаловедческого токамака.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объяснил, почему Грузию пока не могут принять в Евросоюз.
В 2017 году в Абхазии намерены собрать около 16 тысяч тонн цитрусовых, что почти вдвое меньше чем в прошлом году. Сокращение наблюдается уже не первый год.
Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.
Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.
Переданная Казахстану часть земель комплекса "Байконур", выведенная из российской аренды, не имеет повышенного радиационного фона.
На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова уйдет меньше названной Министерством финансов суммы.
Прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует, считает посол России в Таджикистане.
Регионы Узбекистана охватил тотальный дефицит бензина на автозаправках, его стоимость у спекулянтов в среднем на 60-90% больше государственной.
Во второй день официального визита в Россию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Латвия наряду с 22 странами Евросоюза подписала договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере, инициированный Францией и Германией.
Денежные переводы из-за границы в Литву за 2016 год составили чуть более одного миллиарда евро, из которых 500 миллионов поступило из стран Евросоюза.
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