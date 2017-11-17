Стань очевидцем: самые яркие события недели в фотографиях

Лучшие фотографии международных агентств за последние дни представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающих самые разные события.
Лучшие фотографии международных агентств за последние дни представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающих самые разные события.
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Создатели мультфильмов придумывают сказочные замки для своих героев, вдохновившись самыми настоящими зданиями в городах со всего мира.
Сами военнослужащие заверяли, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, президент в безопасности, а их цель — "призвать к ответственности преступников вокруг него".
Нецеремониальный стиль королевских особ представлен в фотоподборке Sputnik.
Митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий в пятницу прилетел в Кишинев.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что референдум по отставке с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который состоится в воскресенье, 19 ноября, – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице.
В воскресенье рядом с избирательными участками будет запрещено проводить ряд действий.
Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.
Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.
В столице Эстонии у здания Посольства Латвийской Республики состоялся пикет солидарности в поддержку русского образования Латвии.
Генеральная прокуратура отмечает рост числа несанкционированных полетов квадрокоптеров и дронов, в том числе над строящейся БелАЭС.
Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе и замглавы МИД России Григорий Карасиным обсудили в торговлю, транспорт и гуманитарные контакты.
Как в Абхазии обстоит страховое дело, и нужно ли туристам, приезжающим в республику, страховать свою жизнь и автотранспорт, - в материале Sputnik.
Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена наладить сотрудничество с ОАО "Азеркосмос" в сфере освоения космоса.
Будет ли открыта в Армении сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", и как на возможность появления в стране мирового бренда реагируют граждане.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел первое заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.
Суд в столице Кыргызстана принял решение запретить митинги в центре города до 1 декабря – причины не сообщаются.
На полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане проходит финальная фаза учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности.
Узбекистан вводит стопроцентную предоплату за воду для населения из-за системных проблем в водопроводно-канализационном хозяйстве республики.
Презентация одиннадцатого номера журнала "Русское слово в Южной Осетии" состоялась в Цхинвале.
Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.
Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.
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