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Стань очевидцем: самые яркие события недели в фотографиях

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  • В Токио прошел финал международного конкурса красоты Miss International. Победительницей была названа 21-летняя Мисс Индонезия Лилиана Кевин. Она же была удостоена титула Miss Best Dresser
  • Зрители фотографируют пилотажную команду Аль-Фурса Военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов во время Дубайского авиашоу
  • Провинции Вьетнама пострадали от наводнения. На фото - женщина пробирается через затопленную улицу после тайфуна Дамри
  • В провинции Аньхой в Китае произошло крупное ДТП на скоростной автотрассе. На фото - пожарные работают на месте аварии
  • В Индии произошла авария в электросистеме. На фото - рабочий занимается устранением неполадок на линии электропередач в Кочи
  • Представитель демонстрационной группы Air Force's Wings of Blue Parachute салютует перед прыжком во время церемонии открытия авиашоу Aviation Nation 2017 Nellis Air and Space Expo на военной базе Неллис, штат Невада, США
  • Один из участников костюмированного представления принимает участие в традиционном фольклорном фестивале в Сан Мартине, Колумбия
  • Сотни человек погибли и десятки тысяч лишились крова в результате сильного землетрясения, которое произошло на границе Ирака и Ирана. На фото - человек проходит мимо разрушенного здания в городе Дарбандихан в Ираке
  • Представитель Службы береговой охраны проходит мимо горящей кучи конфискованного героина, гашиша и опиума во время церемонии уничтожения наркотиков на окраине Карачи, Пакистан
  • Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения тракторного завода дает указания руководству предприятия по производству тракторов Kumsong
  • Виндсерфер во время сильного ветра буквально парит в воздухе над водой у берега Марселя, Франция
  • Птицы перелетают огромное Гуантинское озеро в Чжанцзякоу, провинция Хэбэй, Китай
  • Одна из моделей во время демонстрации новой коллекции одного из китайских дизайнеров в рамках China Fashion Week в Пекине, Китай
  • Тысячи филиппинцев вышли на акцию протеста в Маниле перед визитом Дональда Трампа
  • Протестующие с включенными фонариками и экранами мобильных телефонов во время демонстрации с требованием об освобождении арестованных лидеров движения за независимость Каталонии
  • Чайка летит над проливом Босфор на фоне мечети во время заката в городе Стамбул, Турция
© REUTERS/ Toru Hanai
В Токио прошел финал международного конкурса красоты Miss International. Победительницей была названа 21-летняя "Мисс Индонезия" Лилиана Кевин. Она же была удостоена титула Miss Best Dresser

Лучшие фотографии международных агентств за последние дни представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающих самые разные события.

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