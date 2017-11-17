Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы

Остров с крепостью, окруженный морскими заливами, расположен в 285 километрах от Парижа, на северо-западном побережье Франции. Со времен Французской революции и по 1863 год это место использовалось как тюрьма и в то время носило ироническое название "Гора свободы". Пару часов на поезде из французской столицы до Ренна, а потом еще примерно час на автобусе — и вот вы в настоящей сказке! Неспроста Мон-Сен-Мишель напоминает королевский дворец из "Рапунцель: запутанная история". Аниматоры этого мультфильма и сами не отрицают сходства крепости с той, где жила их длинноволосая героиня.