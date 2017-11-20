EPSON International Pano Awards: лучшие панорамные фото этого года

Sputnik Латвия предлагает лучшие снимки, сделанные в жанре панорамной фотографии.
Названы победители престижной мировой премии EPSON International Pano Awards
Sputnik Латвия предлагает лучшие снимки, сделанные в жанре панорамной фотографии.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел конкурс красоты "Мисс мира 2017" в Китае.
Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающих самые разные события.
Смотрите в фотоленте Sputnik, в каких нарядах, изготовленных из настоящего шоколада, дефилировали модели перед изумленной публикой на фестивале в Бейруте.
Создатели мультфильмов придумывают сказочные замки для своих героев, вдохновившись самыми настоящими зданиями в городах со всего мира.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался считать батальоны НАТО в Балтии бесполезными и заявил, что они останутся там столько, сколько потребуется.
Заигрывание польских властей с националистическими движениями могут обострить взаимные претензии и привести к конфликту с Литвой.
Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель открещивается от членства в КПСС и заявляет, что в партию был оформлен против своей воли.
Суд Гомеля огласит приговор французу, задержанному на белорусской границе с боевым патроном в багаже, который ему подарил польский друг.
Депортированный с Украины оператор грузинского телеканала "Рустави 2" Тамаз Шавшишвили дал эксклюзивное интервью Sputnik Грузия.
На XI Северокавказском фестивале кино и телевидения "Кунаки", который проходит в Сухуме, Абхазию представит фильм Эсмы Хурхумал "Мурзаканцы".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
К 120-летию со дня рождения маршала Советского Союза Ивана Баграмяна Sputnik Армения вспоминает факты из жизни легендарного полководца.
Покидающий пост президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин должен помочь Бишкеку и Астане помириться.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не согласился, что его преемник Сооронбай Жээнбеков - спокойный человек, и рассказал, каков он в гневе.
Таджикистан и Азербайджан договорились о сотрудничестве сразу в нескольких экономических сферах: страны свяжут прямые рейсы и поставки нефтепродуктов.
Соглашение правительств Узбекистана и Казахстана о запуске прямых автобусных маршрутов между двумя странами вступило в силу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал Нацмузею подарки президента России Владимира Путина — осетинское кремневое ружье XVIII века.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался считать батальоны НАТО в Балтии бесполезными и заявил, что они останутся там столько, сколько потребуется.
Заигрывание польских властей с националистическими движениями могут обострить взаимные претензии и привести к конфликту с Литвой.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik