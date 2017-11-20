Фестиваль близнецов "Twins fest" в Москве

Катя и Волга Король — победительницы международного конкурса Miss World Twins провели в Москве фестиваль близнецов Twins Fest. Гости праздника — в фотоленте Ria.ru.
Катя и Волга Король — победительницы международного конкурса Miss World Twins провели в Москве фестиваль близнецов Twins Fest. Гости праздника — в фотоленте Ria.ru.
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Литовская полиция задержала крупную партию гашиша на сумму в миллион евро – наркотик предназначался для продажи в России.
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