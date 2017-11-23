Ангелы Victoria's Secret: очаровашки в "комбинашках"

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел знаменитый показ Victoria's Secret Fashion Show 2017
Невероятно талантливый оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни.
Фестиваль близняшек прошел в воскресенье в московском клубе Icon.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел конкурс красоты "Мисс мира 2017" в Китае.
Названы победители престижной мировой премии EPSON International Pano Awards.
Илиан Кашу сообщил РИА Новости в среду, что членов делегации правительства Москвы, направлявшихся на форум делового сотрудничества "Москва - Бельцы - Республика Молдова", не пустили в Молдову.
Бюро связи НАТО, которое должно было открыться в Кишиневе еще в апреле этого года, а затем это перенесли на лето, появится в столице Молдовы в начале декабря.
Молдавские инспекторы санитарного контроля не пусти в страну 18 тонн импортированного из Узбекистана укропа, расфасованного в коробки из-под сигарет.
Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.
Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.
Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать.
Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.
Sputnik Грузия расскажет, где и как встретить Новый год и Рождество в закавказской республике, чтобы праздники запомнились надолго.
Как психологи российской военной базы в Абхазии применяют современные методы морально-психологической подготовки военнослужащих.
Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.
Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.
Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.
Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.
В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.
Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.
Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.
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