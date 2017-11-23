Ангелы Victoria's Secret: очаровашки в "комбинашках"

Илиан Кашу сообщил РИА Новости в среду, что членов делегации правительства Москвы, направлявшихся на форум делового сотрудничества "Москва - Бельцы - Республика Молдова", не пустили в Молдову.

Бюро связи НАТО, которое должно было открыться в Кишиневе еще в апреле этого года, а затем это перенесли на лето, появится в столице Молдовы в начале декабря.