"Мисс Вселенная-2017": кто победил и кто участвовал

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года: с 1996 по 2015 годы он принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу - смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел конкурс и кто победил

В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная 2017" участвовали 92 девушки, больше, чем когда-либо за всю историю конкурса.

Победительницей в этом году стала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

© AP Photo / Andy Wong Ангелы Victoria's Secret: очаровашки в "комбинашках" 23

Нель-Питерс работает тренером по самообороне, недавно она закончила университет по специальности "менеджмент".

Вместе с титулом южноафриканка получила годовое обеспечение, роскошную квартиру в Нью-Йорке на год и рекламный контракт, по условиям которого она будет принимать участие в благотворительных мероприятиях по всему миру.

В первую тройку также вошли участница из Ямайки Давина Беннет и представительница Колумбии Лаура Гонсалес.

Конкурс "Мисс Вселенная 2017" прошел в американском городе Лас-Вегас.

Это самый престижный и разрекламированный конкурс планеты. С 1996 по 2015 год он принадлежал бизнесмену Дональду Трампу, нынешнему президенту США.