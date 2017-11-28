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Новый год 2018 и Рождество: как готовятся в разных странах

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (50)
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© REUTERS/ Gonzalo Fuentes
Рождественская елка в Торговом центре в Париже

Новый год 2018… Как все его ждут! Раздумывают, как провести, в какие рестораны сходить, какие новогодние туры купить, в какие страны отправиться, чтобы во всеоружии встретить год желтой собаки. Смотрите в фотоленте Sputnik, как готовятся жители различных стран к Новому году.

Праздник к нам приходит: как Кишинев готовится к зимним торжествам — где отметить Рождество и Новый год>>>

Покровительницей 2018 года станет Собака – животное, наделенное преданностью, справедливостью, умением ладить с окружающими. Людей, родившихся в этом году, она будет особо рьяно оберегать от бед и различных неприятностей. Цвет года – желтый. Он способен вызывать положительные ассоциации. Символизирует свет и тепло. Стихией года является Земля, олицетворяющая плодородие, мудрость и богатство.

Елочный базар
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Скоро Новый Год: стали известны цены на елки

В Кишиневе зимние праздники стартуют 1 декабря. Где отметить Новый год и Рождество? В первый день зимы на площади Великого национального собрания запланирован концерт, который начнется в 17.30. Рождественские огни на новогодней ели, а также иллюминация на улицах города зажгутся в 20.00.

Накануне Рождества также пройдет концентр с участием фольклорных ансамблей (17.30-21.30). А на Рождество, 25 декабря, с 18.00 до 21.00 намечен концерт с участием исполнителей народной и эстрадной музыки и хореографических ансамблей.

С 26 декабря по 30 декабря, а затем со 2 по 7 января 2018 года возле Рождественcкой елки пройдут утренники с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.
В ночь Нового года, как уверяют в мэрии, жителей и гостей города ждет яркая шоу-программа. Новогодняя ночь стартует с 22.00. Празднование Нового года продлится до 02.00.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (50)

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Теги:
Новый год 2018, обычаи, Рождество, Новый год, праздник, Стиль жизни и отдых
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